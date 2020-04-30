تركيا: تحييد 4 إرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام"

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 4 من إرهابيي منظمة "بي كا كا/ ي ب ك"، خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات الخاصة نفّذت عملية ناجحة وتمكنت من تحييد 4 إرهابيين ينتمون إلى "بي كا كا/ ي ب ك"، خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة "نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

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