المشري: الإمارات أخذت أكبر من حجمها ولا نخشى مرتزقة حفتر

إسطنبول / الخليج 365ـ رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري: الحكومة نظمت صفوفها أكثر بعد توقيع الاتفاقية العسكرية مع تركيا قبل أشهر

ـ المشري تعقيبا على أنباء عن زيارة مسؤولين إماراتيين للخرطوم سرا لدعم حفتر بمرتزقة: سنعيدهم إلى بلدانهم في توابيت

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، إن حكومة الوفاق الوطني نظمت صفوفها أكثر بعد توقيع الاتفاقية العسكرية مع تركيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ولا تخشى أي مرتزقة يحضرهم خليفة حفتر.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، الخميس، تعليقا على ما نقلته عن مصادر مطلعة من أن مسؤولين إماراتيين وصلوا الخرطوم سرا، الثلاثاء، لبحث دعم حفتر بمزيد من المقاتلين المرتزقة.

وتنفي الخرطوم عادة وجود أي عسكريين سودانيين في ليبيا، وتشدد على عدم تدخلها بشؤون الدول الأخرى.

وأضاف المشري أن قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، أصبحت لديها القدرة على الهجوم، وليس الدفاع فقط، و"لا نخشى أي مرتزقة يحضرهم حفتر، وسنعيدهم إلى بلدانهم في توابيت".

وبشكل مفاجئ، أعلنت مليشيا حفتر، مساء الأربعاء، وقفا للقتال من جانب واحد في كافة محاور العاصمة طرابلس (غرب)، وذلك بعد هزائم عديدة منيت بها، وخروقات كثيرة لمحاولات وقف إطلاق النار.

ورأى المشري أن "المشكلة الكبرى لدى حفتر الآن هي في الرجال، لأن هناك عزوفا في المنطقة الشرقية عن قواته، ولذلك تسعى الدول الداعمة له لتوفير مرتزقة يقاتلون معه".

واعتبر أن الإمارات "أخذت أكبر من حجمها" بتدخلها في ليبيا وفي باقي دول الربيع العربي.

وتابع: "أبو ظبي تحيك المؤامرات ضد ليبيا منذ 2013، عبر غرفة عمليات خاصة يديرها محمد دحلان (القيادي السابق بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)".

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وعادة ما تنفي أبوظبي مثل هذه الاتهامات، وتقول إنها لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وذكرت "الجزيرة"، نقلا عن مصادرها، أن طائرة إماراتية تحمل الرقم A6-BND، وعليها شعار فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم (مملوك إماراتيا)، حطت في الجزء العسكري من مطار الخرطوم، الثلاثاء، وعلى متنها مسؤولون إماراتيون بارزون، في مقدمتهم مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد.

وأردفت أن طائرة أخرى قادمة من مطار عدن جنوبي اليمن، وتحمل الرقم FXX2534، استبقت وصول طائرة المسؤولين الإماراتيين بنحو نصف ساعة.

وأفادت بأن المسؤولين الإماراتيين جاؤوا إلى الخرطوم لبحث آلية تقديم الدعم لحفتر، وإرسال مقاتلين سودانيين لدعم قواته، عقب تقدم قوات حكومة الوفاق في الأسابيع الماضية بعدة محاور استراتيجية غربي ليبيا.

وأضافت "الجزيرة" أن طائرة المسؤولين الإماراتيين غادرت مطار الخرطوم بعد نحو خمس ساعات، متجهة إلى أبو ظبي.

وتابعت أن طائرة خاصة برقم GALX، وتحمل مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى، حطت أيضا في مطار الخرطوم، السبت الماضي، قادمة من مطار دبي، ومكثت نحو ساعتين، ثم غادرت إلى تشاد.

ورغم إعلانه، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية، دعت إليها الأمم المتحدة لتركيز الجهود على مواجهة جائحة فيروس كورونا، واصل حفتر هجوما بدأه في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، التي ينازعها على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وبينما وقعت الحكومة الليبية في موسكو اتفاقا لوقف إطلاق النار، بدأ سريانه في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية، رفض حفتر، المدعوم عسكريا من دول إقليمية وأوروبية، التوقيع وواصل القتال، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

وردا على هذه الانتهاكات، أطلقت حكومة الوفاق، في 26 مارس، عملية عسكرية باسم "عاصفة السلام"، ألحقت بمليشيا حفتر هزائم عسكرية كبيرة، أبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.