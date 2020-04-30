ألمانيا تحظر بشكل كامل حزب الله.. وتصنفه إرهابيا

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، أن ألمانيا حظرت رسميا بشكل كامل ميليشيات حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.

كما نفذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر لاعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في الميليشيات اللبنانية.

وقال متحدث باسم الوزارة على تويتر “حظر وزير الداخلية هورست زيهوفر جماعة حزب الله الإرهابية الشيعية في ألمانيا”.