برشلونة يضع شرطًا وحيدًا لبيع كوتينيو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن شرط برشلونة الوحيد لبيع نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويلعب كوتينيو (27 عامًا) هذا الموسم معارًا إلى بايرن ميونخ، ومن المقرر أن يعود إلى برشلونة بانتهاء الموسم، بعد قرار الفريق البافاري بعدم تفعيل بند أحقية الشراء.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد اشترط برشلونة الحصول على 100 مليون يورو من أجل بيع كوتينيو، وإلا سيبقى مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وأوضحت أن برشلونة لا يفكر في تخفيض هذا الرقم، خاصة بعد قدومه من ليفربول مقابل 160 مليون يورو، وعدم استفادة النادي منه كما كان متوقعت.

وارتبط اسم كوتينيو بالعودة إلى البريميرليج من جديد، خاصة في وجود اهتمام من قبل ناديي تشيلسي وتوتنهام، إلا أن برشلونة لم يتلق عروضًا رسمية حتى الآن.