ريال مدريد يحدد سعر خاميس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، عن السعر الذي حدده ريال مدريد لبيع نجمه الكولومبي خاميس رودريجيز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأكد رحيل خاميس عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، في ظل خروجه من حسابات مدربه زين الدين زيدان، ورغبة العديد من الفرق في ضمه.

وبحسب صحيفة “صن” الإنجليزية، فإن ريال مدريد حدد 40 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل خاميس في الصيف.

ويسعى ريال مدريد من وراء بيع خاميس ولاعبين آخرين، لتمويل الصفقات الكبيرة التي يحتاجها زين الدين زيدان.

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وانضم خاميس إلى ريال مدريد عام 2014، قادمًا من موناكو مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 15 مليون يورو كمتغيرات.

وارتبط اسم خاميس مؤخرًا بالانتقال إلى أكثر من فريق بالبريميرليج، أبرزهم إيفرتون، لعلاقته الجيدة بمديره الفني كارلو أنشيلوتي، الذي سعى لضمه مطلع هذا الموسم إلى نابولي.

كما أبدت فرق آرسنال وتشيلسي وولفرهامبتون رغبتها في ضمه خلال الانتقالات المقبلة.

وكذلك، دخل خاميس ضمن مخططات ديفيد بيكهام لتدعيم ناديه الجديد إنتر ميامي، الذي سيشارك مطلع الموسم الجديد لأول مرة في دوري المحترفين الأمريكي.