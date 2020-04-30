الدعيع: تلقيت عرضا من يونايتد.. وهذا الثنائي الأفضل في التاريخ

كشف محمد الدعيع حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، أنه تلقى عرضا من نادي مانشستر يونايتد، قبل مونديال 1998.

وعلق الدعيع في تصريحات لإذاعة يو إف إم على كثير من الأمور الكروية البارزة على الساحة في الفترة الأخيرة، إلى جانب الكشف عن جوانب من رحلته الطويلة مع اللعبة.

وانتقد الدعيع تقنية الفار، نظرا لأنها تضيع الكثير من الوقت للتأكد من اللقطات الجدلية، معتبرا أنها “أعدمت متعة كرة القدم”.

وعن نفسه قال: “لست أسطورة، فالأسطورة لا يتكرر نهائيا، ولا أرى أني كذلك، ربما أكون نجما سابقا، وهذا ليس تواضعا بل حقيقة”.

وأوضح أنه تلقى عرضا من نادي أياكس الهولندي، مضيفا: “لم أوقع من أجل الأمير فيصل بن فهد”.

وعن مواجهته لنجوم الكرة العالمية، قال: “لعبت أمام الظاهرة رونالدو وزيدان وتييري هنري وغيرهم، لكن كريستيانو رونالدو أصعب لاعب واجهته بمسيرتي”.

وتابع: “كريستيانو يمتلك جميع المواصفات من سرعة غير عادية ومهارة وتهديف مميز بالرأس والقدمين وتنفيذ مميز للضربات الحرة المباشرة وغيرها”.

وعن أفضل من لعبوا أمامه من المدافعين بالمنتخب، بيّن: “محمد الخليوي وأحمد جميل، كان هناك تفاهم كبير بيننا وحققنا إنجازات معا، وما سهل انسجامهما معا تواجدهما بالاتحاد”.

وعن الأفضل في تاريخ الكرة السعودية، أكد: “ماجد عبد الله ويوسف الثنيان، لن يأتي مثلهما مرة أخرى”.

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عرض يونايتد

وكشف الدعيع عن مفاوضاته مع مانشستر يونايتد، قائلا: “فاوضني الحارس الشهير بيتر شمايكل من أجل الانتقال لمانشستر يونايتد، وكانت هناك مفاوضات قبل كأس العالم 1998”.

وأردف: “كذلك فاوضني جالطة سراي التركي، لكن الطائي (فريقه السابق) رفض، وفضل أن يكون ذلك بعد كأس العالم لاحتمالية جلب سعر أعلى، لكن الأندية الكبيرة لا تنتظر أحدا وتعاقدوا مع حارس آخر”.

وعن تشكيلته التاريخية للاعبي المملكة قال: “ليس لدي تشكيلة بعينها، سأذكر الأفضل في كل الخطوط”.

وجاءت تشكيلة الدعيع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الدعيع.

الدفاع: أحمد جميل ومحمد الخليوي وفهد المفرج وعبد الله الشريدة وأحمد خليل، وعبد الله صالح وأحمد الدوخي ومحمد البريك، وحسين عبد الغني ومحمد عبد الجواد وياسر الشهراني.

الوسط: خميس العويران وفؤاد أنور وخالد التيماوي وفيصل أبوثنين ومحمد نور ويوسف الثنيان.

الهجوم: ماجد عبد الله (رقم واحد) وسامي الجابر وحمزة إدريس وفهد المهلل وفهد الحمدان وياسر القحطاني وناصر الشمراني ومحمد السهلاوي ونايف هزازي.