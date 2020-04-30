إستغرب الكثير من المتابعين لمسلسل الفنان ناصر القصبي (مخرج 7) على شاشة mbc1 الأداء الباهت والغريب لواجهة الفن السعودي ورأس الحربة القصبي اللذي طالما أضحك المجتمع السعودي والعربي طوال حياته الفنية بأعماله الخالدة وعلى رأسها طاش ما طاش . الأمر الذي استدعى انتقاد الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي من المتابعين والمحبين للقصبي على أدائه الضعيف والمستغرب اضافة الى ركاكة النص وضعف أداء الممثلين الآخرين .

الغريب أيضا ظهور الكثير من المدافعين عن ناصر القصبي ليس عن أدائه فى المسلسل ولكن عن ناصر القصبي صاحب الرسالة التنويرية والفكر الواعي الناضج اللذي ضحى بحياته من أجل رسالته كما قال العلياني .

لا يوجد شخص واعي ومتابع مثقف ينكر ما قدمه القصبي طوال مسيرته الفنية العظيمة وكيف كافح من أجل رسالته وكيف واجه التهديدات التي كانت تأتي من (حراس الفضيلة) واجه كل تلك التيارات المتطرفة بفنه وإبداعاته وبخفة ضله

ولكن فنيا هو ليس الراحل مارلون براندو ولا ألبتشينو ولا الزعيم عادل إمام ولا عبدالحسين عبدالرضا رحمه الله هو يبقى بكل صراحة (على قدنا) لا يحق لأحد أن يدافع عن الملل وعن السخافه وعن أداء المسرح المدرسي اللذي ظهر عليه مؤخراً .

يحق للكل أن ينتقد الأعمال الفنية ايا كانت لا سيما أن المجتمع الآن أصبح متابع ومطلع على كل ما يجري في الساحة الفنية العربية والعالمية وتولدت لديه ذائقه متنوعة من المسلسلات العربية والاجنبية وأصبحت نظرته الفنية أكثر جودة من السابق .

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الشكل السيء اللذي ظهر به مخرج 7 تمثل في ركاكة النص السطحي اللذي من المفترض أن يحمل رسائل بطياته تنويرية توعوية ولكن تلك الرسائل كانت منبرية خطابية مباشرة اصطدمت في وجوه المشاهدين بكل وضوح مجردة من أي تعبيرات أو تلوين أو معالجة درامية.

تمثلت أيضا في الأداء التهريجي من الممثلين الآخرين وعلى رأسهم اخصائي الغثيان الرمضاني حبيب الحبيب اللذي لايزال مستمر في إلقاء السخافة على طريقته الخاصة به (انت من المغرب ولا من العشاء) القديمة المملة اللتي هي اصبحت مثار للسخرية لدى متابعين الحبيب.

إذا ما أراد القصبي أن يعود الى وهجه الفني وإلى إبداعاته الطبيعية عطفا على إمكانياته وقدراته فيجب عليه

أولا / أن يختار (الجدار المتين) النص الإبداعي اللذي يحمل العمل ويحميه حتى وإن قلت الإمكانيات الفنية بعض الأحيان من قبل المشاركين في العمل

ثانيا/ اختيار مجموعة جديدة من المساندين له مختلفة تماما عما نشاهد معه الآن فهي شبيهه بكرة القدم عمل جماعي قد يكون هناك نجم واسطورة في الفريق ولكن هو عمل متكامل لا يكمل إلا بوجود جميع العناصر مثل ما نشاهد الفنان الكبير حسن البلام كوميدي مبدع ولكن بوجود (قروب البلام) أصبح كل عمل يقدمه متكامل وجميل ولا يستغني الجمهور عن اي عنصر من عناصر المجموعة

ثالثا/ وهو (الأهم) أن يدرك القصبي أن المجتمع الآن أصبحت أمامه الخيارات متاحه والأعمال الفنية منتشرة جدا سواءا الكوميدية منها أو التراجيدية ويجب أن يرتقي إلى ذائقة المشاهد ويواكب المرحلة وإلا سيختفي وتبقى ذاكرة طاش فقط في أذهاننا

كتبه : بسام الغامدي