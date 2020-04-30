مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين ” رجال ونساء ” من حملة البكالوريوس، بعقود مؤقتة لفترة 3 أشهر ، وذلك وفقاً للمسميات التالية : 1-استشاري برامج تخطيط الموارد- موارد بشرية. 2- استشاري تطوير ودعم برامج تخطيط الموارد. Advertisements 3- استشاري برامج ذكاء الأعمال ومؤشرات الأداء. 4استشاري برامج تخطيط الموارد- سلسلة الإمداد والمستودعات والتموين . وحول موعد التقديم ، أبانت إدارة المستشفى ، أنه متاح بدءً من اليوم الخميس وحتى يوم الخميس الموافق 7 مايو المقبل ، ويمكن معرفة التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي : هنا انشر الخبر :

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