«التأمينات» تعلن صرف معاشات «مايو» لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي «ساند»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صباح اليوم، صرف معاشات شهر مايو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”. وأوضحت المؤسسة أنها مستمرة كعادتها بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين وأفراد عائلة المتقاعد المتوفي بداية كل شهر ميلادي وفقاً لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية، مؤكدة على الجهود التي يبذلها موظفوها من خلال تقنيات العمل عن بعد التي وفرتها المؤسسة لتأدية هذه المهمة على أكمل وجه، وإيصال المستحقات التأمينية لأصحابها بأسرع وقت ممكن. Advertisements

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