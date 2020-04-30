رحيل نجم بوليوود المخضرم ريشي كابور بعد صراع مع السرطان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الخميس، عبر حسابه على تويتر، نجم بوليوود المخضرم ريشي كابور البالغ من العمر 67 عاماً، بعد معاناة من مرض السرطان.

كان راندير كابور شقيق الفنان الراحل، قد أبلغ وسائل الإعلام أن شقيقه واجه صعوبات في التنفس، ونقل على الفور إلى أحد مستشفيات مومباي حيث توفي بعد عدة ساعات من نقله، وبعد يوم على رحيل النجم عرفان خان.

ونعى النجمَ الراحل عدد كبير من نجوم بوليوود، فغرد أكشاي كومار: يبدو أننا في خضم كابوس، سمعت للتو الأخبار المدمرة عن وفاة ريشي كابور جي. كان أسطورة وشريكاً عظيماً وصديقاً رائعاً وخالص دعواتي لعائلته ومعجبيه.

وغردت تمانا بهاتيا: فقط لا أصدق ذلك، أستيقظ على الأخبار المروعة عن وفاة ريشي كابور التعازي لعائلة كابور، سنفتقدك ريشي جي.

وينتمي كابور إلى ما يُطلق عليه غالباً «العائلة الأولى» لبوليوود مع أربعة أجيال من الممثلين بدءاًَ من الجد بريثفيراج كابور، والأب راج كابور والابن رانبير. وولد الراحل في مدينة مومباي عام 1952، ونال البطولة الأولى في السينما 1973 ومُنذ ذلك الوقت وحتى عام 2000 قدم كابور بطولة أكثر من 90 عملاً سينمائياً أغلبها أفلام رومانسية، أشهرها «آمر أكبر أنتوني، وديوانا»، وحصد العديد من جوائز السينما الهندية.