شكرا لقرائتكم خبر عن تنتحر بعد شفائها من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيبت الطبيبة الأمريكية لورنا برين (49 عاماً) ب«كوفيد-19» وانتقلت إلى منزل والديها في ولاية فيرجينيا. ثم عادت إلى العمل في نيويورك بعد علاج استمر أسبوعين، لكن زملاءها طلبوا منها أن تبقى في منزلها لاستعادة قوتها. ولم تتحمل الضغط النفسي المتعلق بالوباء العالمي فانتحرت.

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