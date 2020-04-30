شكرا لقرائتكم خبر عن «طبق طائر» ينطلق من بركان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت لقطات فيديو بثت على شبكة «الإنترنت» جسماً غامضاً ينطلق من فوهة بركان بوبوكاتيبتل في المكسيك. وأكد السكان المحليون أنهم غالباً ما يشاهدون فوق هذه المنطقة ظواهر غريبة، لا يفسرها العلم.

ويقع بركان بوبوكاتيبتل المسمى«الجبل المدخن»، على بعد 50 كم من العاصمة مكسيكو، ويبلغ ارتفاعه 5.4 ألف متر فوق مستوى سطح البحر. وفق موقع«Planet News».

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