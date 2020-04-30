تناول الثوم صباحاً يخفض الوزن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتوي الثوم على كثير من العناصر الغذائية المهمة، بالإضافة إلى قليل من السعرات الحرارية، حيث يحتوي3 جرامات منه على 4.5 سعر حراري فقط، وهذا يجعله واحداً من المكونات الأساسية لخسارة الوزن، خاصة عندما يتم تناوله في الصباح الباكر، أي تناوله على الريق.

وأوضح موقع «verywell Fit» أن الثوم يلعب دوراً مهماً في إنقاص الوزن عن طريق مقاومة وتقليل ظهور بعض الجينات المسؤولة عن تكوين الدهون داخل الجسم، زيادة قدرة الجسم على حرق الدهون، وهذا ما تم إثباته في دراسة تم نشرها على موقع «the Journal of nutrition

»، وبسبب قدرته على حرق الدهون يقل مستوى الكوليسترول في الدم.

وأشار الموقع إلى أن فوائد الثوم لا تقتصر على خسارة الوزن فقط بل، يمتد تأثيره لكل عضو من أعضاء الجسم، بداية من الشعر وحتى القدمين، وأبرز ما يميزه أنه يقوي الجهاز المناعي ويمنع الإصابة بنزلات البرد ويساعد في زيادة النشاط والقوة البدنية.

ولفت الموقع إلى أن «للثوم بعض السلبيات، كمشاكل الهضم مثل الإصابة بغازات البطن والانتفاخ ورائحة الفم غير المحببة والحساسية»، كما حذر الموقع من تناول الثوم مع الأدوية، لأنه قد يتفاعل معها ويسبب مشاكل صحية.