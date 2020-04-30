«ذبابة البطل» يحير العلماء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت دراسة حديثة أجريت على حيوان «ذبابة البطل»، وهو نوع صغير من القوارض الأفريقية يشبه الجرذان إلى حد كبير، إلى تمتعه بعمود فقري شوكي مسدود تماماً، لا تظهر به أي فقرات، لكنه مرن وقوي جداً، وتبدو فقراته بشكل متماسك جداً ومتقاربة بما حير العلماء.

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