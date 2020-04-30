بومبيو يطالب الحكومة العراقية بتلبية مطالب الشعب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن السعودية علقت العمليات في اليمن لإعطاء فرصة لمكافحة كورونا. وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، وفقا لقناة "العربية": "على الحكومة العراقية تلبية مطالب الشعب مطالبا ساسة العراق بالتخلي عن المحاصصة الطائفية".

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