شكرا لقرائتكم خبر عن «جلفار» تستأنف تصدير منتجاتها إلى السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» استئناف تصدير منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية. وأفادت الشركة في إفصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنها ستبدأ بتصدير أكثر من 100 منتج إلى أكبر سوق أدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، متوقعة أن يحدث ذلك اثرا ايجابيا وفوريا على المبيعات والربحية والتدقيق النقدي.

وأوضحت الشركة في الإفصاح أن فترة الربع الثالث من العام الجاري، سيظهر فيها الأثر المالي بعد استئناف صادراتها إلى المملكة.

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