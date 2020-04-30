منطقة خليج سان فرانسيسكو تحظر كمامات «N-95»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مسؤولون من منطقة خليج سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الأقنعة التي تحتوي على صمامات ذات اتجاه واحد «N-

95» والمصنوعة من قطعة بلاستيك، وتسمح بخروج ثاني أكسيد الكربون محظورة أثناء التجول، لأنها غير آمنة بما فيه الكفاية لحماية الوجه، بسبب إمكانية خروج رذاذ قد يصيب الآخرين.



ويمنع القناع ذو الغطاء البلاستيكي دخول الهواء من الخارج، وعند الزفير يفتح الغطاء ليخرج ثاني أكسيد الكربون، ويحد الصمام البلاستيكي من الرطوبة.

يأتي ذلك في الوقت الذي ألزمت فيه 6 مقاطعات من المنطقة السكان ارتداء أقنعة للوجه في الأماكن العامة بعد الفتح الجزئي والمشروط في تلك المقاطعات.

ويحد القناع أثناء ارتدائه من قبل شخص غير مصاب إلى انتقال العدوى إليه من شخص مصاب بنسبة 95%؛ حيث ينتقل الفيروس في الأغلب عن طريق رذاذ الجهاز التنفسي، والتي يمكن أن يستمر في الهواء لمدة 3 ساعات، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقال د. ماثيو سبرينجر طبيب القلب في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو إن الأقنعة التي تحتوي على صمامات ذات اتجاه واحد غير مفيدة لأن قيمة الأقنعة في الحماية وليس في التصميم.