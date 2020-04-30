استنفار في البصرة.. ومزيد من الإصابات في "المنطقة الموبوءة"

وطالبت قيادة العمليات في البصرة المواطنين بالإلتزام بقواعد حظر التجوال وتحمل المسؤولية الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية بهذا الجانب.
وأضافت القيادة أن الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها من قبل دائرة صحة البصرة تحتم إتخاذ إجراءات أمنية مشددة وانتشار أمني واسع.
وكانت دائرة صحة البصرة قد أعلنت تسجيل 81 إصابة خلال الساعات الماضية.
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والثلاثاء، أعلنت السلطات العراقية قضاء الهارثة، شمالي البصرة، منطقة موبوءة وأمرت بغلقه، وذلك بعد تسجيل 37 إصابة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص شاركوا في مجلس عزاء هناك.
وتعتبر البصرة ثاني أكثر المحافظات تضررا من جراء فيروس كورونا في العراق، بعد العاصمة بغداد، حيث سجل أكثر من 350 إصابة.
وعلى مستوى العراق، سجلت 1928 إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 90 حالة وفاة، فيما تعافى 1286 حالة.
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