شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدشن مشروع إفطار صائم بمدن حضرموت اليمينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر "هيئة الهلال الأحمر الإماراتى" مشروعها الخيرى السنوى لتوزيع ألف وجبة إفطار على الصائمين بالمدن الرئيسية بحضرموت اليمنية بشكل يومى خلال شهر رمضان، وأكد حميد راشد الشامسى ممثل الهيئة بحضرموت فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس ، أن المشروع يأتي في إطار نشر روح العطاء الخيري والتطوعي ومساندة للضعفاء والمحتاجين خصوصا مع حلول شهر رمضان الفضيل.. لافتا إلى أن الهيئة درجت على تنفيذ هذا المشروع كل عام .

ويعتبر " مشروع إفطار الصائم " واحدا من عشرات المشاريع التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتهدف إلى إحياء فضائل الشهر الكريم عبر تجسيد قيم التآخي والتسامح . وأعرب المستفيدون عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر لجهودها الإنسانية على الساحة اليمنية .

وكانت حكومة الإمارات، أعلنت تسجيل 148 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، بما يرفع إجمالي حالات التعافي 2329، بواقع 20 بالمائة من مجموع الإصابات.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة آمنة الضحاك الشامسي، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، إن خطة توسيع نطاق الفحوص المستمرة في الإمارات، أسهمت في الكشف عن 549 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19".

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وأعلنت المتحدثة وفاة 9 مصابين، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 98.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات في أنحاء الدولة إلى 11929 حتى الآن، ويشمل هذا العدد المرضى الحاليين والمتعافين والوفيات.



من جهتها أعلنت وزارة الصحة اليمنية فجر اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.



وكان وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، قد أعلن أمس الأربعاء، تسجيل خمس إصابات بفيروس "كورونا المستجد" في العاصمة المؤقتة عدن.

وقررت السلطات فرض حظر تجول شامل لثلاثة أيام في المدينة، بعد اكتشاف الإصابات هناك، اعتبارا من منتصف الليل ولمدة ثلاثة أيام، مع إغلاق المراكز التجارية والأسواق لمدة أسبوعين.