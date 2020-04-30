شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..أمطار رعدية ورياح بالسعودية وغائم بالإمارات وغير مستقر بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت هيئات الأرصاد فى الخليج، أن يكون طقس اليوم، الخميس، مضرب وغير مستقر، غائم فى عدد من المواقع ورياح، وخاصة فى الإمارات، مع توقعات بسقوط أمطار فى كل من الإمارات والسعودية، مع رياح مثيرة للأتربة والغبار فى السعودية، وفى البحرين سيكون غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً مع تصاعد الأتربة.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم، الخميس، هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية وأجزاء من منطقة القصيم كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة

Advertisements



الإمارات الإمارات توقّع المركز الوطني للأرصاد ، أن يكون الطقس ، اليوم، غائماً جزئياً، يصبح غائماً أحياناً، مع تشكل السحب الركامية، خاصة شرقاً وشمالاً، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة. وأشار إلى أن حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها 20 -30 تصل إلى 45 كم/س، و الموج في الخليج العربي يكون متوسطاً، يضطرب أحياناً، وفي بحر عمان متوسطاً. وفي سياق متصل، شهدت إمارة الفجيرة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مختلف مناطقها تراوحت بين المتوسطة والغزيرة صاحبها رعد، وتركزت الأمطار على مناطق داخل المدينة والقرى الجبلية المجاورة لها وأدت إلى جريان الوديان والشعاب.

البحرين

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً مع تصاعد الأتربة، ويتحول إلى غائم جزئياً خلال الليل، الرياح : شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة مع هبات قد تصل إلى 40 عقدة أحياناً ثم تتحول الى شمالية خلال الليل.

وحذرت الارصاد من رياح قوية وأمطار رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة، مع ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر ويصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات ، درجة الحرارة: العظمى 34 درجة مئوية .. والصغرى 23 درجة مئوية،

الرطوبة النسبية العظمى 85 % .. والصغرى 20 %.