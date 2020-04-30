شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الموريتانية تحقق لمعرفة مصدر إصابة أجنبية بفيروس كورونا فى العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الصحة الموريتانية أن فرقها تواصل التحقيق لمعرفة مصدر عدوى أجنبية تم الإعلان عن إصابتها ، أمس، الأربعاء، في العاصمة (نواكشوط) بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية اليوم الخميس - بأن الفرق الصحية التابعة لها تواصل التحقيق في مصدر العدوى وجهات الاختلاط المحتملة.. مشيرة إلى أنه تم أخذ 42 عينة لأشخاص مخالطين بالحالة وتم عزل 40.

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وكان الموريتانيون قد احتفلوا قبل أيام بخلو بلادهم من فيروس (كورونا) وتقرر تخفيف حظر التجول.

أكد المدير العام للصحة العمومية، أن الحكومة الموريتانية عاكفة على تعزيز الرقابة الوبائية في جميع المنشآت الصحية والمدن والقرى، داعيًا الجميع إلى امتثال الأوامر والتقيد بكل إجراءات السلامة. أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، إنه ابتداء من أول شهر رمضان الكريم سيتم تخفيف حظر التجوال، حيث سيبدأ من الساعة التاسعة مساء إلى السادسة صباحا وكان حظر التجول يبدأ من السادسة مساء.

جدير بالذكر أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، كان قد دعا - في وقت سابق - إلى التركيز على مخاطر وباء (كورونا) المستجد، معتبرا أن الخطر لا يزال قائما بحكم تعاظمه وانتشاره بمستويات مختلفة في العديد من مناطق العالم، داعيا إلى ضرورة دوام اليقظة والاحتراز.