10أطنان من المساعدات الطبية القطرية تصل تونس

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

وصلت تونس، الأربعاء ، مساعدات طبية من دولة قطر تزن حمولتها 10 أطنان لمساعدتها في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك في بيان لسفارة قطر لدى تونس العاصمة، وصل الخليج 365 نسخة منه.



وقالت السفارة القطرية إن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية القطرية وصلت مطار تونس حاملة معها المساعدات الطبية العاجلة التي أمر بها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشار إلى أن المساعدات مقدمة عن طريق صندوق قطر للتنمية، وأنها جاءت لدعم الجهود المحلية التونيس في التصدي للفيروس.

وأعلن وزير الصحة التونسي،عبد اللطيف المكي، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده سيطرت على الموجة الأولى من وباء كورونا، فيما لم يستبعد حدوث موجة ثانية.

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وتدخل تونس الحجر الصحي المخفف اعتبارا من الإثنين القادم.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، عن ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى 980 حالة مؤكدة بعد تسجيل 5 إصابات جديدة، خلال الـ24 ساعة المنقضية.

كما قالت الوزارة إن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت هي الأخرى الى 294 حالة.

وأضافت أن عدد الوفيات استقر في 40 حالة وفاة وهو رقم أمس الثلاثاء.

وإجمالاً، أصاب الفيروس حتى صباح الخميس، أكثر من 3 ملايين و220 آلاف، توفي منهم ما يزيد عن 228 ألفًا، وتعافى أكثر من مليون شخص، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.



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