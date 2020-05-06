"أبوظبي العالمي" يعلن إجراءات تحفيزية إضافية لدعم الأعمال

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أعلنت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، إطلاق المزيد من الإجراءات التحفيزية التي تستهدف الشركات الجديدة الراغبة في التسجيل لدى السوق. وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين الشركات من تأسيس أعمالها في ظل الظروف الراهنة وتعزيز الخدمات التي تقدمها بيئة الأعمال المتكاملة لدى السوق. تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في الثالث من مايو/أيار المقبل، وتأتي في إطار حزمة دعم الأعمال التي أعلن عنها السوق مؤخراً لمواجهة التداعيات التي قد تنعكس على مجتمع الأعمال في جزيرة المارية جراء الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم. تتضمن الإجراءات التحفيزية تخفيضاً بنسبة 50% على رسوم تأسيس شركات جديدة وشركات ذات مسؤولية محدودة في سوق أبوظبي العالمي، ومن ضمنها تسجيل الأفرع، وستكون هذه الإجراءات سارية حتى 31 ديسمبر/كاون الأول 2020 على جميع طلبات تراخيص الشركات المالية وغير المالية والشركات العاملة في قطاع التجزئة. وتستثنى من الإجراءات الجديدة شركات الأغراض الخاصة والمؤسسات وشركات رأس المال المخاطر وطلبات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مرحلتي البداية والنمو، بالإضافة إلى المسرعات والمؤسسات المهنية. كما ستحصل الشركات الراغبة في الانتقال من سلطات قضائية أخرى للعمل في سوق أبوظبي العالمي على إعفاء كامل من رسوم استمرارية الأعمال. وستمنح الإجراءات الجديدة الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي والشركات ذات المسؤولية المحدودة إمكانية طلب تمديد مهلة تسليم الحسابات السنوية، التي تقدر بتسعة أشهر، وذلك مع ضرورة الالتزام بتزويد أمين السجل بما يثبت وجود عوائق تحول دون قدرتهم على الامتثال بموعد التسليم، وفي حال الموافقة، ستحصل الشركات على مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر. وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: "نلتزم بدورنا كمنصة تتيح للشركات تأسيس أعمالها في سوق أبوظبي العالمي، حيث إننا نستمر في تعزيز بيئة الأعمال المتكاملة وتطوير بنية تحتية قوية للخدمات تدعم تأسيس واستمرارية ونمو الأعمال". وجاء الإعلان عن الإجراءات التحفيزية لضمان حصول الشركات الراغبة في التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي على جميع الدعم اللازم. كما تأتي هذه الإجراءات امتداداً لحزمة دعم الأعمال التي أطلقها السوق بداية شهر أبريل/نيسان الجاري لضمان استقرار مجتمع الأعمال في السوق وتعزيز نمو الشركات؛ حيث يستثمر سوق أبوظبي العالمي في توفير الدعم والإرشاد للشركات بما يضمن استمرارية الأعمال. الجدير بالذكر أن سوق أبوظبي العالمي أعلن مؤخراً حزمة من الإجراءات التحفيزية وتشمل تخفيضاً بنسبة 50% على الرسوم الرقابية لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق وإعفاء كامل على رسوم تجديد التراخيص التجارية ورسوم تجديد الأنشطة التجارية ورسوم تجديد حماية البيانات الشخصية لسلطة التسجيل؛ حيث تعد هذه الإجراءات سارية حتى تاريخ 25 مارس/آذار 2021.