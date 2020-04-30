شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال السعودى الأمريكى يوصى الحكومات بخطط للاقتصاد ما بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ومجموعة الأعمال السعودية (B20)، اجتماعًا افتراضياً مفتوحًا حول تأثير مرض كوفيد-19 على مجتمع الأعمال الدولي، وأبرز التدابير اللازمة لضمان عمل الأسواق العالمية بكفاءة خلال الأوبئة المستقبلية.

واستعرض الاجتماع الذي شهد حضور العديد من المنظمات الأمريكية والسعودية، كيفية تأثير تفشي الفيروس التاجي على الشركات من جميع الأحجام، وسبل توحيد القوى والجهود بين الحكومات والشركات لإدارة الأزمة ومعالجتها.

وأوضح الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي السعودي ديلانو روزفلت، أنه لأكثر من 25 عاماً، أبلغ المجلس آلاف الشركات الأمريكية والسعودية، وربطها للقيام بأعمال تجارية معًا، مشيراً إلى أن المجلس إلى توسيع نطاق الوعي بمبادرة مجموعة الأعمال السعودية (B20) لمحاربة مرض كوفيد-19، ومنح شركات القطاع الخاص الأمريكية والسعودية منصة لتبادل الخبرات ذات الصلة بهذا الشأن.

وأعرب روزفلت عن تشرف مجلس الأعمال السعودى الأمريكى، بكونه عضوًا في مجموعة الأعمال السعودية (B20) التي وصفها بأنها "صوت مجتمع الأعمال في مجموعة العشرين".

ومن جانبه أعرب ممثل مجموعة الأعمال السعودية، الدكتور عبدالوهاب السعدون، عن سعادته في المشاركة بالاجتماع حول دور الأعمال في الاستجابة للوباء.

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وقال الدكتور السعدون: من منظور (B20)، فإننا والمشاركين في الاجتماع، حققنا تقدماً هائلاً نحو التحديد السريع للأسباب المحتملة لتعطيل الأعمال نتيجة مرض كوفيد-19، والتوصية بتدابير عالمية عاجلة لقيادة مجموعة العشرين.

وأظهر استطلاع تم تقديم للمشاركين في الاجتماع، أن نحو 40 % من المشاركين يعتقدون أن المبيعات تأثرت بشكل كبير بسبب الوباء الحالي، في حين تأثرت العمليات والإنتاج وسلسلة التوريد والتجارة والاستثمار والقوى العاملة والتمويل بشكل محدود.

وأشار غالبية المشاركين في الاستطلاع، إلى أن شركاتهم نفذت خطة إدارة الأزمات على المستوى العالمى والفردى، مع كون الاتصالات هى المساهم الرئيسي في نجاح تلك الخطة، تليها التكنولوجيا وكتيبات التشغيل.

وأوصى المشاركون كذلك بإعداد خطط للحكومات لبدء الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الوباء، مثل الانفتاح التدريجي للاقتصادات، وضخ المساعدات المالية لقطاع التصنيع، ودعم الرواتب للشركات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز الضريبية، والالتزام بالشفافية في التنظيم.

حضر الاجتماع الرئيس السعودي المشارك في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ،ورئيس البنك السعودي للاستثمار عبدالله جمعه، والرئيس المشارك للولايات المتحدة في مجلس الأعمال السعودي الأمريكى ستيفن ديميتروي، وعددٌ من المسؤولين في مجموعة الأعمال السعودية (B20).