ريو دي جانيرو (رويترز) - قالت وزارة الصحة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل ارتفع بصورة قياسية يوم الأربعاء ووصل إلى 78162 من 71886 عن اليوم السابق، في حين بلغ عدد المتوفين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 449 شخصا.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات حتى يوم الأربعاء 5466 حالة في البلاد التي انضمت يوم الثلاثاء إلى ثماني دول أخرى زاد عدد الوفيات بها بسبب الوباء عن الصين التي انطلق منها الفيروس.
(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تسجل زيادة قياسية في عدد المصابين بكورونا والوفيات بلغت 5466 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.