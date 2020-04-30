دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters البرازيل تسجل زيادة قياسية في عدد المصابين بكورونا والوفيات بلغت 5466

ريو دي جانيرو (رويترز) - قالت وزارة الصحة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل ارتفع بصورة قياسية يوم الأربعاء ووصل إلى 78162 من 71886 عن اليوم السابق، في حين بلغ عدد المتوفين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 449 شخصا.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات حتى يوم الأربعاء 5466 حالة في البلاد التي انضمت يوم الثلاثاء إلى ثماني دول أخرى زاد عدد الوفيات بها بسبب الوباء عن الصين التي انطلق منها الفيروس.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)