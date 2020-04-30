شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى ونظيره المغربى يبحثان تنسيق الجهود لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردنى عبدالله الثانى، خلال اتصال هاتفى مع نظيره المغربي محمد السادس، ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، شدد الجانبان خلال الاتصال، على ضرورة مواصلة التصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، وحماية صحة الشعوب وسلامتها، كما أكدا عمق العلاقات الراسخة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما.

Advertisements

وبحث الملك عبد الله الثانى ملك الأردن، مع رئيس جمهورية الشيشان فى الاتحاد الفيدرالى الروسى رمضان أحمد قديروف، جهود التصدى للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

و وفق ما نشر على موقع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أشاد الملك عبد الله الثانى، خلال اتصال هاتفى مع الرئيس الشيشانى، الأربعاء، بعمق العلاقات الثنائية مع روسيا، والحرص على توسيع التعاون فى شتى الميادين، وتبادل الملك التهانى مع الرئيس قديروف بمناسبة شهر رمضان المبارك.