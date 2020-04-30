شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس، الأربعاء، 5 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 980 حالة مؤكدة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية، أن أغلب الإصابات تتركز في العاصمة تونس بـ 211 حالة، تليها محافظة أريانة المحاذية للعاصمة بـ 97 حالة إصابة، ثم محافظة بن عروس بـ94 حالة.

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة منذ ظهور هذا الوباء في تونس يوم 02 مارس الماضي، بينما تماثل للشفاء 294 شخصًا.

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وقال وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكى، اليوم الأربعاء، إن" تونس تجنبت وفاة ما لا يقل عن 1000 شخص وإصابة 25 ألفا آخرين كان متوقعا، حسب الدراسات، حصولها فى حال عدم تنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة أنباء تونس أفريقيا "وات"، أضاف المكى، خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر الحكومة للإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحى الموجه التى تنطلق بداية من 4 مايو القادم، أن الاستراتيجية التى تتولى تنفيذها الحكومة بمشاركة جميع الأطراف، ساهمت فى تجنب السيناريو الأسوء الذى كاد أن يحصل لو لم تتخذ اجراءات استباقية فى اطار التصدى لوباء كورونا، مشيرا إلى أن التوقعات كانت تشير إلى تسجيل 40 حالة وفاة بكل ولاية.