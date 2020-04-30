شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المدير العام للصحة العمومية بوزارة الصحة المورتانية، سيدى ولد الزحاف، اليوم، عن تسجيل ثامن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد أكثر من أسبوع من عدم تسجيل أى إصابة جديدة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد المدير العام للصحة العمومية، أن الحكومة الموريتانية عاكفة على تعزيز الرقابة الوبائية في جميع المنشآت الصحية والمدن والقرى، داعيًا الجميع إلى امتثال الأوامر والتقيد بكل إجراءات السلامة.

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أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، إنه ابتداء من أول شهر رمضان الكريم سيتم تخفيف حظر التجوال، حيث سيبدأ من الساعة التاسعة مساء إلى السادسة صباحا وكان حظر التجول يبدأ من السادسة مساء.

وبحسب "أ ش أ"؛ أضاف الوزير، الذي أعلنت بلاده خلوها من الفيروس بعد شفاء المصابين - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بعض أعضاء الحكومة في نواكشوط - أن القرار سيصاحبه المزيد من الحزم والصرامة اتجاه المخالفين.