الصحة تنفي شائعة المسح المجتمعي للمنازل لفحص كورونا المستجد

الخليج_هـادي المعينـي: نفت وزارة الصحة شائعة خبر استعدادها لبدء المسح المجتمعي للمواطنين والمقيمين في منازلهم بداية من يوم الجمعة 1 مايو المقبل وذلك عن طريق إجراء فحوصات لفايروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة على حسابها الرسمي بتويتر:
توضح وزارة الصحة أنها ماضية في المسح الموسع الخاص بفيروس كورونا الجديد وذلك في جميع مناطق المملكة وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في وقت لاحق.
كما تؤكد الصحة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وكانت مواقع التواصل بما فيها بعض الصحف الرسمية قد تناقلت اليوم خبر عن بدء المسح المجتمعي لفحص كورونا وذلك من خلال زيارة المنازل وهو مانفته الصحة.
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