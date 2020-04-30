الإمارات ترسل طائرتي مساعدات إلى الفلبين ونيبال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات طائرتي مساعدات على متنها 14 طناً من الإمدادات الطبية إلى الفلبين ونيبال؛ لدعمهما في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19) وسيستفيد منها أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، في البلدين، عبر تعزيز جهودهم في احتواء الفيروس.

قال حمد سعيد حمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى الفلبين في تصريح له في هذا الشأن: «تؤكد دولة الإمارات من خلال تقديم المساعدات الطبية التزامها بمد يد العون للفلبين، التي يجمعنا بها علاقة شراكة عميقة ونأمل في أن يمكنها هذا الدعم من اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للتصدي لانتشار فيروس (كوفيد-19)». وأضاف: «إن دولة الإمارات تعبر عن تضامنها مع جميع الدول التي تعمل على احتواء ومواجهة وباء (كوفيد-19)».

كما أرسلت دولة الإمارات أمس طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى نيبال، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سعيد حمدان النقبي، سفير دولة الإمارات لدى نيبال: «إن الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بمساعدة جميع البلدان التي تواجه جائحة (كوفيد- 19)، إنه التزام تتعامل معه الدولة بأقصى قدر من المسؤولية والجدية، وهي على يقين بأنه من خلال التعاون فقط يمكننا أن نخرج من هذه الأزمة».

يذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 334 طناً من المساعدات إلى أكثر من 32 دولة، استفاد منها ما يقارب 334 ألفاً من المهنيين الطبيين. (وام)