شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع القرآن «تدبر وعمل» يعلن أسئلة المسابقة لليوم السادس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مشروع “القرآن تدبر وعمل” عن أسئلة المسابقة لليوم السادس، موضحا أن الجوائزقيمتها (10 آلاف) ريال، وكذلك جائزة يومية بقيمة (500) ريال لفائز واحد.

وتتضمن شروط المسابقة: “الإجابة عن الأسئلة + رتويت لتغريدة الأسئلة + متابعة الحساب”، على أن يبدأ اليوم الخميس، سحب الجائزة للجزء السادس أسئلة الجزء السادس، وهي أسئلة مقتبسة من كتاب القرآن تدبر وعمل.

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المزيد من التفاصيل على حساب المسابقة على تويتر: (هنا الرابط) أو حساب قناة التليجرام: (هنا الرابط)، وموقع القرآن تدبر وعمل (اضغط هنا).