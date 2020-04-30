سلامة يرفض انتقادات الحكومة ويطمئن اللبنانيين على الودائع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”، وكالات

رفض حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أمس الأربعاء، انتقادات رئيس الوزراء حسان دياب الذي أنحى باللوم عليه في الأزمة المالية، وطمأن المدخرين بأنه لا توجد ضرورة لخفض قيمة الودائع، بينما أكد دياب أن الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة سوف تدرس من قبل مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع، محذراً من خطة خبيثة لركوب موجة الشارع، في وقت عاشت مدينة طرابلس الهدوء الحذر بعد مواجهات أمس الأول بين المحتجين والقوى الأمنية، وأصدر حصيلة للمواجهات التي دارت الليلة قبل الماضية، مشيراً إلى أنها أدت إلى إصابة 81 عسكرياً وتم توقيف 20 شخصاً على خلفية العنف وإحراق البنوك.



لا معلومات مخفية عن الحكومة

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وقال سلامة، خلال مؤتمر صحفي، إن البنك المركزي لم يخف معلومات، وإن سياسات الهندسة المالية ساعدت لبنان على كسب الوقت لإجراء إصلاحات وتمويل واردات مهمة. ولفت سلامة إلى أنه بينما مول البنك المركزي الحكومة، فإن الحكومة هي التي صرفت الأموال، موضحاً أن المصرف المركزي ليس مسؤولاً عن طريقة صرف الأموال. وأكد للبنانيين أن ودائعهم موجودة في القطاع المصرفي وما زالت تستعمل، قائلاً: «لن نقبل بإفلاس المصارف حماية للمودعين وطلبنا من المصارف زيادة رأس مال بتاريخ لا يتعدى حزيران 2020». وأكد سلامة أن المصرف حاول بالقدر الممكن ضبط سعر الليرة لدى الصرافين، مشيراً إلى أن السعر يتأثر بالعرض والطلب. وأعلن أنه سلم شخصياً لرئيس الحكومة حسان دياب في 9 مارس/‏‏‏ آذار الماضي حسابات المصرف وحسابات التدقيق، ومصرف لبنان لديه شركتان دوليتان تدققان في حساباته وتصدران بياناتهما سنويا، مشيراً إلى أن لبنان لم يكلف الدولة اللبنانية ولا ليرة، بل كان يسجل أرباحاً ويحولها إلى الدولة اللبنانية وساهم بتخفيض دين الدولة في باريس 2 واستعملنا فروقات الذهب في مراحل معينة لإطفاء الدين.

أضاف: «مصرف لبنان سيبقى متعاوناً مع الحكومة ورئيسها ولن يكون أداة للتحريض على عدم الاستقرار ولكنه سيتصرف وفقاً لقانون النقد والتسليف ويحافظ على استقلالية قراره».



مؤشرات خطة خبيثة



من جهة أخرى، أشار دياب​ خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء،أمس، إلى أنه» قبل أن نستأنف مناقشة خطة الإصلاح المالي، لا نستطيع إلا أن نتوقّف عند ما يحصل في الشارع، مؤكداً أن انتفاضة الناس ضد ​الفساد​ والفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى هذا الانهيار، هي انتفاضة طبيعية، لكن الشغب الذي يحصل، ومحاولة وضع الناس ضد ​الجيش اللبناني​، هي مؤشرات على خطة خبيثة.



هدوء حذر في طرابلس



في غضون ذلك، شهدت مدينتا الميناء وطرابلس أمس حالة من الهدوء الحذر وحركة السير شبه معدومة، فيما تقوم ورش البلديتين بإزالة مخلفات المواجهات بين المتظاهرين والجيش اللبناني.

وقد أصدرت قيادة الجيش بياناً أمس أعلنت فيه أن حصيلة أعمال الشغب في ساحة النور- طرابلس كانت إصابة 50 عسكرياً من بينهم 6 ضباط، وتم توقيف 19 شخصاً بسبب أعمال شغب وإحراق مصارف، كما أوقف شخص آخر لإقدامه على إطلاق النار باتجاه المتظاهرين ما أدى إلى إصابة أحدهم.

وفي شارع الحمرا - بيروت، إصيب 4 عسكريين جراء الرشق بالحجارة.

كما تعرضت دورية من الجيش في صيدا للرشق بالحجارة ما أدى إلى إصابة 4 عسكريين من بينهم ضابط وإلحاق الأضرار ب 3 آليات عسكرية.

وعلى الأوتوستراد الساحلي في محلة الناعمة، أصيب 21 عسكرياً بجروح خلال محاولة إعادة فتح الطريق.