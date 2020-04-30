130 ألف وفاة في أوروبا.. وبريطانيا الثانية بعد إيطاليا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أودى فيروس «كورونا» المستجدّ بحياة أكثر من 130 ألف شخص في أوروبا؛ نحو 75 في المئة منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية بالاستناد إلى مصادر رسمية، أمس الأربعاء، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستعقد اجتماعاً للجنة الطوارئ اليوم الخميس لتقييم الوباء.

ومع وفاة 130 ألفاً وحالتين من أصل مليون و433 ألفاً و753 مصاباً، تبقى القارة الأوروبية الأكثر تأثراً بالوباء الذي أودى بحياة 217 ألفاً و727 في العالم، وسجلت إيطاليا 27 ألفاً و359 وفاة، وإسبانيا 24 ألفاً و275، وفرنسا 23 ألفاً و660، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات بكوفيد-19 بشكل مفاجئ في المملكة المتحدة أمس لتبلغ 26 ألفا و97 وتصبح ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد إيطاليا، وذلك بسبب احتساب الوفيات في دور المسنين، وفق السلطات الصحية.



وكانت حصيلة الثلاثاء بلغت 21 ألفاً و678 وفاة، إلا أنّها لم تكن تشمل سوى الوفيات في المستشفيات.

وأكد وزير الخارجية دومينيك راب في مؤتمر صحفي أنّ الإصابات المؤكدة رسمياً بلغت 165 ألفاً و221 (+4076).

وكانت الحصيلة اليومية لوزارة الصحة تشمل الأعداد في المستشفيات فقط. غير أنّ مديري دور

الرعاية حذروا من أنّ الإحصاءات لا تشملهم، لافتين إلى أنّهم مغيبون عن الإجراءات التي تتخذها السلطات لتوفير الفحوص ووسائل الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وبشكل عام، تعتبر السلطات أنّ مسار العدوى اتخذ منحى تنازلياً. إلا أنها تخشى عودة المنحى المعاكس في حال جرى تخفيف إجراءات الإغلاق العام الذي أقرّ في 23 مارس/ آذار.

ومن جانب آخر، سجلت الولايات المتحدة 3 آلاف و112 وفاة جديدة بفيروس كورونا، أمس، لترتفع الحصيلة إلى 58 ألفاً و368.. وحسب المعطيات الأخيرة لجامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، فإن عدد المصابين بالفيروس، بلغ 24 ألفاً و228، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و13 ألفاً و168. ولا تزال نيويورك في مقدمة الولايات المتحدة، حيث وصل عدد الإصابات فيها إلى 295 ألفاً و106، توفي منهم 22 ألفاً و912. وتحل ولاية نيو جيرسي ثانية ب 113 ألفاً و856، ثم ماساتشوستس ب 58 ألفاً و302. ووصل عدد اختبارات كورونا في الولايات المتحدة إلى 5 ملايين و595 ألفاً و728، فيما بلغ عدد المتعافين 115 ألفاً و936. وتراجع عدد المصابين الخاضعين للرعاية الطبية في المشافي، 22 ألفاً و408، لتسجل الأربعاء 106 آلاف و265.

في الأثناء، أعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، أن حكومة بلاده مددت أمس التحذير من خطر السفر الدولي بسبب جائحة الفيروس التاجي، حتى منتصف يونيو المقبل. وقال ماس للصحفيين في برلين:«هذا قرار كان علينا اتخاذه، لأن الوضع لم يتغير كثيراً بحيث يمكننا السماح بالسفر دون مشاكل. وكما كان معمولاً به من قبل، فإن العديد من البلدان متمسكة بإجراءات الحجر الصحي، وتلتزم بتعليق الحركة الجوية الدولية، لذلك نحتاج إلى تمديد التحذير من مخاطر السفر حتى منتصف يونيو».

وأضاف، أنه حتى في سياق تخفيف القيود في عدد من البلدان«يجب أن ننطلق من حقيقة أن

أسابيع أخرى ستمر حتى تطبيع الحالة في ألمانيا ودول أخرى».

وتابع: «لذلك، لا نعتقد أنه في الأسابيع التالية على الأقل حتى 14 يونيو، يمكن استئناف الرحلات الدولية».

على صعيد آخر، أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم غيبريسوس، أمس، أنّ خبراء لجنة الطوارئ سيجتمعون اليوم الخميس لتقييم مسار وباء كوفيد-19، بعد ثلاثة أشهر من إعلان حال الطوارئ الصحية عالمياً.

ومع تزايد الانتقادات للسلطات الصحية العالمية، عرض غيبريسوس كامل الإجراءات المتخذة منذ يناير، وأعلن أنّه «سيدعو مجدداً غداً (اليوم الخميس) لجنة الطوارئ لتقييم تطوّر الوباء».

ودافع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال إيجاز صحفي أمس عن أسلوب تعامل المنظمة مع فيروس كورونا المستجد. وقال تيدروس ادانوم غيبريسوس بعد استعراض للمعلومات التي حصلت عليها المنظمة قبل إعلانها كوفيد-19 حالة طوارئ دولية في 30 يناير/كانون الثاني «منذ البداية، تصرفت منظمة الصحة العالمية بسرعة وحسم لتحذير العالم». وأضاف «أطلقنا التحذير مبكراً وكررناه»، مؤكداً أن «منظمة الصحة العالمية تلتزم بالشفافية والمسؤولية».

(وكالات)