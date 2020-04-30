« الوزاري العربي» الطارئ يبحث اليوم تهديدات ضم الضفة الغربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

يعقد مجلس الجامعة العربية، اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً، على مستوى وزراء الخارجية، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، برئاسة يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس، وبمشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة؛ وذلك بناء على طلب فلسطين، وتأييد عدد من الدول العربية؛ لبحث التصدي للمخطط «الإسرائيلي»- الأمريكي، بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، وفرض السيادة «الإسرائيلية» عليها، وعلى الأراضي المقامة عليها المستوطنات، والتي احتلت في يونيو/حزيران 1967، وتبني الخطوات والإجراءات، التي يمكن للدول العربية اتخاذها في هذا الشأن.

وأعلن دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة، في تصريحات ل«الخليج»، أن الجانب الفلسطيني طلب عقد هذا الاجتماع، في ضوء مخاطر هذا المخطط، الذي تهدف سلطات الاحتلال من ورائه إلى فرض سيادتها على غور الأردن وشمال البحر الميت، وهي مساحة تمثل 62 في المئة من مساحة أراضي الضفة الغربية، وهو ما يؤشر إلى نوايا اليمين «الاسرائيلي» المتطرف للحيلولة دون أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس المحتلة؛ وذلك توظيفاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أعلنها في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي تتضمن ضم 40 في المئة من الضفة الغربية للسيادة «الإسرائيلية».

ولفت إلى أن الرؤية الفلسطينية المقدمة للاجتماع الطارئ، والتي من المنتظر الموافقة عليها من قبل وزراء الخارجية العرب، في القرار الذي سيصدرونه في ختام اجتماعهم الطارئ، تركز على ضرورة تأكيد الموقف العربي الرافض بقوة لهذا المخطط، والعمل على تفعيل آلية ضغط عربية ودولية على الولايات المتحدة، للتوقف عن تقديم الدعم والمساندة له، خاصة بعد تصريحات مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، التي أعلن فيها بوضوح أن قرار ضم الضفة الغربية يعود اتخاذه إلى «إسرائيل»، في تأكيد جديد على حجم التورط الأمريكي بالمشروع الاستعماري التوسعي في أرض فلسطين المحتلة، والذي يعد تشجيعاً من الإدارة الأمريكية لحكومة اليمين المتطرف في «إسرائيل»، بالتمادي في سياستها العدوانية بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية عليها، وهو ما يتناقض مع محددات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ويتنافى مع اتفاق أوسلو الموقع بين الجانبين الفلسطيني و«الإسرائيلي»، برعاية أمريكية في واشنطن في عام 1993. ونبه السفير دياب اللوح إلى أن الرؤية الفلسطينية ستطالب الأشقاء العرب، بالمسارعة بتقديم الدعم لحكومة دولة فلسطين مالياً واقتصادياً؛ لمواجهة ضغوط الاحتلال القوية في هذه المرحلة، والتصدي لمخطط ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، لاسيما بعد أن قامت سلطات الاحتلال بخصم 450 مليون شيكل مؤخراً، من الأموال الفلسطينية، التي صادرتها تنفيذاً لأحكام قضائية صدرت لمصلحة «إسرائيليين»، رفعوا دعاوى على السلطة الوطنية، زعموا فيها تضررهم من عمليات قام بها فلسطينيون ضد ذويهم، إلى جانب خصم 650 مليون شيكل تمت مصادرتها قبل ذلك، علماً بأن هناك نحو 120 دعوى أخرى مرفوعة أمام المحاكم «الإسرائيلية» لنفس الغرض.