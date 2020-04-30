حمدوك يستغرب ما يشاع عن وضع السودان تحت الوصاية الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم:عماد حسن

استهجن رئيس الوزراء الانتقالي في السودان عبدالله حمدوك، الفهم المغلوط للحملة الإعلامية الرافضة لوضع السودان تحت الوصاية الدولية، وقدم توضيحات لطلب حكومته تعديل ولاية الأمم المتحدة في بلاده من الفصل السابع إلى السادس، فيما أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي، عن تأجيل المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في الثاني من يونيو/‏حزيران المقبل.

وكشف حمدوك، تفاصيل وملابسات وضع السودان تحت الوصاية الدولية بعد جدل حول طلب تقدم به بشأن وجود الأمم المتحدة في البلاد.

ونشر حمدوك مقطع فيديو على صفحته في موقع «تويتر»، أوضح فيه أن طلب حكومته من الأمم المتحدة مساعدة السودان بموجب الفصل السادس لا تعني بأي حال من الأحول وضع السودان تحت الوصاية الدولية.

وقال: «الأمم المتحدة موجودة في البلاد منذ أكثر 10 سنوات، والسودان يُدار حالياً من الأمم المتحدة تحت الفصل السابع».

وأضاف باستغراب «مسألة غريبة جداً أن نسمع أننا وضعنا البلاد تحت الوصاية الدولية، وأصلاً السودان اليوم هو تحت وصاية الأمم المتحدة، ونحاول إخراجه من هذه المسألة من الفصل السابع إلى الفصل السادس».

وأوضح: «ما فعلناه أخرجنا السودان من الفصل السابع إلى الفصل السادس وهذا يتيح للدولة السودانية، أن تطلب من الأمم المتحدة ما يمكن أن ينفذ في السودان بإرادة سودانية وليس بإملاء من الأمم المتحدة».

وقال: «متأكدون تماماً من أن الشعب السوداني واع ومحصن تماماً ضد الأخبار ذات الغرض والتي يقصد بها النيل من هذه الثورة العظيمة»، مؤكداً أن حكومته تسعي إلى خروج الأمم المتحدة من الفصل السابع من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان إلى الفصل السادس لتقدم مساعدات لكل البلاد. وأشار إلى أن الفصل السادس لا يشمل وجوداً عسكرياً أممياً في السودان.

ومنذ 2005، وضع مجلس الأمن الدولي السودان تحت الفصل السابع، الذي يجيز استخدام القوة العسكرية والعقوبات السياسية والاقتصادية ضد البلد المعني أو أي أفراد يهددون الأمن والسلم وينتهكون الحريات، فيما يركز الفصل السادس على إمكانية تكوين بعثة أممية خاصة لدعم السلام تشمل ولايتها كامل أراضي البلاد.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي، عن تأجيل المؤتمر الذي كان من المقرر أن يعقد في الثاني من يونيو المقبل، على أن يحدد موعد آخر للمؤتمر عقب تجاوز البلاد جائحة «كورونا».