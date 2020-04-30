عادل إمام: «فلانتينو» يناقش مشاكل التعليم بكوميديا الموقف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”



بعد عودته للكوميديا الاجتماعية، من خلال مسلسله الجديد «فلانتينو»، الذي ينافس به هذا العام، بعد غيابه السنة الماضية عن السباق الرمضاني، أبدى الزعيم عادل إمام سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية، مؤكداً أن سعادته تحمل أكثر من معنى، لأن هذا العمل له ظروف خاصة، إذ انتظرته الجماهير موسمين لتشاهده، فضلاً عن أنه يحمل طابعاً مختلفاً عما سبق وقدمه من أعمال درامية، رغم نجاحها.

وأضاف إمام: من العوامل التي تميز المسلسل، أنه من الأعمال التي تناقش مشاكل التعليم، خاصة في المدارس الخاصة التي انتشرت بشكل كبير، فضلاً عن أنه يحمل أكثر من مغزى، وفكرة، فأنا دائماً أحاول البحث عن الأفكار الجديدة، وتقديمها، خاصة الشبابية، بشكل يجعل الجمهور في حالة تفاعل كبيرة مع المسلسل لتفسير ألغازه، ومعايشته لحظة، بلحظة، بشكل كوميدي يعتمد على كوميديا الموقف، بعيداً عن الإسفاف، أو «النكات الملفقة»، كل ذلك يأتي في إطار الهدف الأساسي الذي أسعى إليه دائماً في كل أعمالي، وهو إمتاع المشاهد، وخروجه بمحتوى جيد يستفيد منه.

وأكد الزعيم أن «فلانتينو»، يحمل انسجاماً كبيراً بينه، وبين أبطاله، سواء الكبار، أو الشباب، كعادته في كل أعماله، إذ يحرص على تقديم مجموعة من الشباب الواعد الذين يتنبأ لهم بمستقبل كبير، كما سبق وقدم عدداً كبيراً من الشباب الذين أصبحوا نجوماً فيما بعد، وقال: دائماً أبحث في أعمالي عن الشباب المبدعين الموهوبين، حتى أستفيد من طاقتهم وأفكارهم الجديدة، كما أرغب في إعطائهم الفرصة المناسبة لإبراز تلك الموهبة.

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