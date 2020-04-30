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شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام: «فلانتينو» يناقش مشاكل التعليم بكوميديا الموقف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
بعد عودته للكوميديا الاجتماعية، من خلال مسلسله الجديد «فلانتينو»، الذي ينافس به هذا العام، بعد غيابه السنة الماضية عن السباق الرمضاني، أبدى الزعيم عادل إمام سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية، مؤكداً أن سعادته تحمل أكثر من معنى، لأن هذا العمل له ظروف خاصة، إذ انتظرته الجماهير موسمين لتشاهده، فضلاً عن أنه يحمل طابعاً مختلفاً عما سبق وقدمه من أعمال درامية، رغم نجاحها.
وأضاف إمام: من العوامل التي تميز المسلسل، أنه من الأعمال التي تناقش مشاكل التعليم، خاصة في المدارس الخاصة التي انتشرت بشكل كبير، فضلاً عن أنه يحمل أكثر من مغزى، وفكرة، فأنا دائماً أحاول البحث عن الأفكار الجديدة، وتقديمها، خاصة الشبابية، بشكل يجعل الجمهور في حالة تفاعل كبيرة مع المسلسل لتفسير ألغازه، ومعايشته لحظة، بلحظة، بشكل كوميدي يعتمد على كوميديا الموقف، بعيداً عن الإسفاف، أو «النكات الملفقة»، كل ذلك يأتي في إطار الهدف الأساسي الذي أسعى إليه دائماً في كل أعمالي، وهو إمتاع المشاهد، وخروجه بمحتوى جيد يستفيد منه.
وأكد الزعيم أن «فلانتينو»، يحمل انسجاماً كبيراً بينه، وبين أبطاله، سواء الكبار، أو الشباب، كعادته في كل أعماله، إذ يحرص على تقديم مجموعة من الشباب الواعد الذين يتنبأ لهم بمستقبل كبير، كما سبق وقدم عدداً كبيراً من الشباب الذين أصبحوا نجوماً فيما بعد، وقال: دائماً أبحث في أعمالي عن الشباب المبدعين الموهوبين، حتى أستفيد من طاقتهم وأفكارهم الجديدة، كما أرغب في إعطائهم الفرصة المناسبة لإبراز تلك الموهبة.
حوار كوميدي
على جانب آخر، أبدى عادل إمام سعادة خاصة بعودة النجم سمير صبري، في العمل معه بعد غياب لأكثر من 35 عاماً، منذ أن قدما معاً فيلم «احترس من الخط» في عام 1984، كما سبق والتقيا أيضاً في أكثر من عمل منها، «المحفظة معايا» عام 1978، و«جنس ناعم» عام 1977، إضافة إلى «البحث عن فضيحة» عام 1973، الذي قدما فيه ثنائياً كوميدياً، ليضم مسلسل «فلانتينو» هذا الثنائي بل، ويستعيرا منه حواراً كوميدياً، علق كثيراً بأذهان الجمهور، من خلال جملة شهيرة يقولها سمير صبري: «علشان مايحصلكش زي اللي حصل لحمزاوي»، فيسأل عادل إمام: «حمزاوي مين»، فيرد سمير: «واحد صاحبي ماتعرفوش».
وكان من المقرر عرض مسلسل «فلانتينو» في رمضان الموسم الماضي، غير أنه واجه مشكلة إنتاجية لتخطيه الميزانية التي قررها المجلس الأعلى للإعلام، 70 مليون جنيه، التي طالب شركات الإنتاج بعدم تخطيها، فتم إيقاف العمل به، وتأجيله لحين تخفيض ميزانيته، ثم استأنف التصوير بعد رمضان الماضي، ليكون من أوائل الأعمال الجاهزة للعرض هذا الموسم، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، في أول تعاون له مع عادل إمام، ومن إخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو، وعدد آخر من الفنانين.
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