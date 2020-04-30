صالح يبحث المستجدات العراقية مـع لجنـة الأمـن والـدفـاع البـرلمـانيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:”الخليج 365”، وكالات

صدقت محكمة التحقيق المركزية التابعة لرئاسة استئناف الرصافة الاتحادية في بغداد، أمس الأربعاء، أقوال متهمين اثنين نفذا عمليات إرهابية في محافظتي بغداد والأنبار، فيما ألقت الاستخبارات العسكرية في محافظة نينوى، القبض على إرهابي في ناحية زمار غرب الموصل، في حين بحث الرئيس العراقي برهم صالح المستجدات الأمنية مع لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي. وذكر بيان للقضاء العراقي، أن «المتهم الأول اعترف بالانتماء لعصابات داعش الإرهابي، وتفجيره العديد من العبوات الناسفة ضد قوات الجيش العراقي». وأضاف أن «الإرهابي تلقى دورات تدريبية إدارية وعسكرية في تركيا قبل البدء بتنفيذ أعماله في العراق».

وأشار البيان، إلى أن «الإرهابي الثاني اعترف أمام قاضي التحقيق بالانتماء لداعش وقيامه بنصب نقاط تفتيش وهمية في مدينة حديثة بمحافظة الأنبار، كانت تستهدف المدنيين والقوات الأمنية». وتابع أن «تصديق أقوال المتهمين وتوقيفهما يأتي وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005».

من جهة أخرى، ذكر الإعلام الأمني في بيان، أن «مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء 73 تمكنت بواسطة كمين محكم من القبض على أحد الإرهابيين في ناحية زمار غرب الموصل». إلى ذلك، استعرض الرئيس العراقي برهم صالح، مع رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، النائب محمد رضا وعدد من أعضائها المستجدات الأمنية في البلاد، وتأمين الحدود وتعزيز الاستقرار في البلاد من خلال الاستمرار بمطاردة فلول عصابات «داعش» الإرهابية وعدم السماح لها بالرجوع مرة أخرى. وذكر بيان للرئاسة العراقية، أنه «جرى خلال اللقاء مناقشة دعم القوات الأمنية بصنوفها وتشكيلاتها، وتطوير قدراتها التدريبية والتسليحية، فضلاً عن تكثيف إجراءات التصدي لجائحة كورونا، وتطبيق قرارات خلية الأزمة للحد من انتشار الوباء وبما يضمن سلامة وصحة أبناء شعبنا».