شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الشارقة توفر أجهزة حاسـوب لطلـبتها غـير القادريــن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت كل من جمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية بعجمان، وهيئة آل مكتوم الخيرية دعماً مادياً وعينياً استطاعت من خلاله جامعة الشارقة توفير عدد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية لطلبتها غير القادرين، لمساعدتهم على الاستمرار في تلقي دروسهم وإجراء الامتحانات.

وأشاد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة بالدور الوطني للجمعيات في تخفيف العبء على طلبة الجامعة في ظل تلك الظروف التي تستدعي تكاتف الجميع. وقال الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع أثناء قيامه بتسليم عدد من الأجهزة لطلبة السكن الجامعي يرافقه الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب بالجامعة.

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