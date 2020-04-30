تواصل الغموض بشأن صحة كيم ودور شقيقته في الحكم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزايدت، أمس الأربعاء، حالة الغموض والجدل الدائر بشأن الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، مع توارد أنباء، لا تزال غير مؤكدة، حول عدم قدرته على الحركة، فيما تزايدت الإشارات الإعلامية إلى شقيقة كيم وخليفته المحتملة في الحكم.



وأكد أحد المنشقين عن نظام كوريا الشمالية، وهو ثاي يونج في حديث ل«سي. إن. إن» أن «غياب كيم عن احتفال بارز للحزب الحاكم في 15 إبريل الجاري أمر غير طبيعي»، لافتاً إلى وجود أسباب قاهرة منعت كيم من حضور الاحتفالية الخاصة بجده كيم إيل سونج، مؤسس البلاد. وأضاف: «أن الأمر يشير إلى أن ألماً جسدياً أصاب الديكتاتور، ما جعله غير قادر على السير بمفرده».

وتابع الدبلوماسي السابق: «لست متأكداً تماماً ما إذا كان كيم خضع لعملية جراحية أم لا، ولكن هناك شي واضح، وهو أنه لا يمكنه الوقوف بمفرده أو لا يستطيع السير بشكل سليم».

وبينما قللت سيؤول وواشنطن من احتمال مرض كيم الشديد أو وفاته، لكن ثاي يقول إن عائلة الزعيم وأقرب مساعديه يعرفون الحقيقة دون غيرهم.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة البحوث التشريعية التابعة للجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، أمس الأربعاء، أن كيم قد يمنح خلافته لشقيقته كيم يو-جونج، النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال، في تأكيد على تزايد نفوذ الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى «أخت الزعيم»، والتي سطع نجمها مؤخراً وتعتبر خليفته المحتملة في قيادة البلاد. وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي، سُئِل فيه عن وضع كيم الصحي: «لن أزيد عما قاله الرئيس دونالد ترامب سابقاً، لكن كانت لدينا فرصة للتعرف عن قرب إلى بعض الأمور خلال زيارتنا إلى كوريا الشمالية، هناك التقينا مسؤولين عديدين وأخت الزعيم»، وتابع: «سياستنا لن تتغير تجاه كوريا الشمالية.. ونحن ملتزمون باتفاقياتنا».

وأمس الأول الثلاثاء، أكد ترامب أنه على علم بحالة الزعيم الكوري الشمالي، وتمنى له «حظاً طيباً». وقال: «آمل أن يكون بخير... لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط. نعم، لدي فكرة جيدة عن حالته، لكن لا يمكنني التحدث عن ذلك الآن. سأتمنى له فقط حظاً طيباً». وأوضح ترامب أن وسائل الإعلام ستحصل «ربما» على معلومات بهذا الصدد «في المستقبل القريب جداً».

وتزايدت إشارات وسائل الإعلام إلى دور كيم يو - جونج (23 عاماً) المستقبلي في حكم كوريا الشمالية في حالة تأكد غياب شقيقها عن السلطة لأي سبب من الأسباب، خاصة أن أخيه كيم جونج تشول، غير مهتم بالزعامة.

ودرست شقيقة كيم في سويسرا بشكل سري، وتحت اسم مستعار، وتحمل حالياً شهادة في علوم الحاسوب وتتقن لغات عدة، بينها الفرنسية والإنجليزية. وتقلدت في ديسمبر الماضي، منصباً وضعها في مقام نائب الزعيم، ورغم أنها لا تظهر في وسائل الإعلام كثيراً، لكن ينظر إليها باعتبارها المهندسة الأولى لصورة أخيها الإعلامية. وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن شقيقة كيم هي من نصحته بالاقتراب أكثر من الطبقة الفقيرة، ما أكسبه شعبية كبيرة في زمن قياسي.(وكالات)