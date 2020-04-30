أبو الغيط يدعو إلى هدنة في ليبيا ويدين التدخلات الخارجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”، وكالات

جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إدانته للتدخلات الخارجية «في إشارة إلى تركيا» في الأزمة الليبية، داعياً الأطراف الليبية إلى الالتزام بهدنة إنسانية خلال شهر رمضان، فيما نفذ الطيران التركي المسير، صباح أمس الأربعاء، قصفاً استهدف سيارتي إسعاف في منطقة أبوالغرب جنوب غربي طرابلس في داخل محطة الوقود،بينما أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أنه لا وجود لأي خلافات بينه وبين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مشيراً إلى أن مبادرته الأخيرة لا تتعارض مع تصريحات حفتر الأخيرة.

وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية، في بيان،أمس، إن أبو الغيط جدد تأكيد إدانته للتدخلات الخارجية المتزايدة والمكشوفة في الأزمة الليبية. وأشار إلى موقف الجامعة لواضح والصريح برفض كل أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية التي تغذي الصراع في البلاد.

وأكد أبو الغيط أنه لا مجال لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا إلا من خلال المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ويؤيده المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن المسار السياسي المطلوب لا بد أن يرتكز على وجوب التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتفكيك المب ليشيات المسلحة التي تهدد أمن واستقرار الدولة الليبية.

كما يشمل المسار السياسي توحيد الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، والاستقرار على الأرضية التوافقية التي تسمح بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

من جهة أخرى،أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في تصريح لقناة «الحرة» الإخبارية، أنه لا وجود لأي خلافات بينه وبين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مشيراً إلى أن مبادرته الأخيرة لا تتعارض مع تصريحات حفتر الأخيرة.

وأوضح صالح، أن مبادرته للحل السياسي في ليبيا تستند إلى الأعراف الليبية والاجتماعية، لافتاً إلى أن ليبيا مرتبطة بالمجتمع الدولي وليست معزولة عنه.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ترمي إلى حل الأزمة الليبية سياسياً، وتستند إلى خلفيات تاريخية، منوهاً بأن فترة ما بعد استقلال ليبيا شهدت تشكيل لجنة الدستور بواقع عشرين ممثلاً عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، كما أن مجلس الشيوخ في تلك الفترة كان مشكلاً من عدد متساو من الأعضاء الممثلين عن أقاليم ليبيا الثلاثة برقة، وفزان، وطرابلس.

وقال صالح إن قضية ليبيا مرتبطة بشكل كبير بالمجتمع الدولي، وأن الأزمة الليبية في يد المجتمع الدولي، إلا أنه لا يستند في مبادرته إلى الاتفاق السياسي في الصخيرات برعاية أممية أو غيره، وإنما يستند إلى العادات والعرف الليبيين اللذين وضعا طريقاً وتصوراً مقبولاً لتشكيل السلطة العليا في البلاد.

الطيران التركي يستهدف سيارتي إسعاف

نفذ الطيران التركي المسير، صباح أمس، قصفاً استهدف سيارتي إسعاف وبهما شهداء في منطقة أبوالغرب جنوب غربي طرابلس في داخل محطة الوقود.

في الأثناء،شهدت الحدود الإدارية بين مدينتي بني وليد وومصراتة، أمس، عملية تبادل أسرى بين الجيش وقوات الوفاق، شملت تبادل أسيرين وجثمان ضابط بالجيش مقابل أسير من قوات الوفاق. ووفق ما نقلت قناة ليبيا 24 عن مصادر وصفتها بالمطلعة،فإن أسيري الجيش هما معتز سليمان عمران وطارق الهادي عبدالله، فضلا عن جثمان العقيد عماد الدين الفايدي، في مقابل الأسير علي الهادي خليفة المعاوي، من قوات الوفاق.