الأردن يقود حملة «مع نيويورك» والملك يبحث مع ترامب «مواجهة الجائحة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

استجابت 167 دولة في الأمم المتحدة لحملة قادها الأردن للتضامن مع مدينة نيويورك في مواجهة جائحة كورونا، في وقت بحث الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، الجهود الدولية في صد الوباء. وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن بيان التضامن مع المدينة التي تستضيف مقر الأمم المتحدة منذ عام 1946 ومع سكانها وقيادتها ومؤسساتها نال دعماً من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

وأشارت إلى تعبير المبادرة التي لاقت تأييداً من الأمين العام للأمم المتحدة عن حاجة العالم الآن أكثر من أي وقت مضى للعمل معاً للتغلب على تحديات أمام الإنسانية جمعاء.

وأعربت الدول الأعضاء عن تعازيها لمدينة نيويورك وأهلها لفقدان آلاف الأرواح بسبب الفيروس، مؤكدة أن المدينة ستنتصر على هذا التحدي.

وبحث الملك عبدالله الثاني هاتفياً مع الرئيس دونالد ترامب مستجدات إقليمية ودولية بما فيها أزمة «كورونا» مع تأكيد أهمية التضامن وتكثيف التعاون والتنسيق بين دول العالم لاحتواء الجائحة والحفاظ على صحة الشعوب وسلامتها والحد من التبعات الاقتصادية.

وجاء في بيان رسمي أردني أن عبدالله الثاني شدد على الدور المحوري لواشنطن في بلورة جهد دولي جماعي لمواجهة الجائحة.