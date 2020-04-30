شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط كثيف للثلوج على مملكة إفريقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وثق مقطع فيديو تساقطاً كثيفاً للثلوج في مملكة ليسوتو الواقعة في شمال جنوب إفريقيا. وتساقطت الثلوج في منتجع «أفريسكي» الذي بات واحداً من أكبر محطات التزلج في المنطقة. وتحولت هذه المساحة الصغيرة التي تغطيها الثلوج إلى وجهة للسياح والرياضيين الشباب. وتقع ليسوتو على ارتفاع 1400 متر فوق مستوى سطح البحر جغرافياً، في الجزء الشمالي من جنوب إفريقيا، بينما تحيط بها جمهورية جنوب إفريقيا من جميع الجهات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تساقط كثيف للثلوج على مملكة إفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.