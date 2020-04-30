بكين تسجل 22 إصابة جديدة.. و«صفر» في سيؤول لليوم التاسع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الصينية، أمس، عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تأكدت إصابة 22 حالة منها 21 حالة «وافدة» خلال الساعات ال 24 الماضية، بينما سجلت كوريا الجنوبية «صفر إصابات» في عاصمتها سيؤول لليوم التاسع على التوالي، في حين ضربت موجة ثانية من الفيروس جزيرة يابانية فور رفع الإغلاق عنها.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول: إنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 82858 شخصاً، بينما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4633 شخصاً.

وأوضحت اللجنة أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة «محلية» في مقاطعة «كوانغ دونغ» وعاصمتها «كوانزو» بجنوبي الصين في حين لم تسجل مقاطعة «هوبي» وعاصمتها مدينة «ووهان» بؤرة تفشي الفيروس أي حالة إصابة أو وفاة.

وأضافت أنها سجلت كذلك 21 حالة إصابة «وافدة» لمسافرين قادمين إلى الصين ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الوافدة إلى 1660 حالة، فيما سجلت 26 حالة إصابة جديدة بالفيروس من دون أعراض.

وكشفت عن أن 23 شخصاً غادروا المستشفيات خلال الساعات ال24 الماضية بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن إلى 77578 شخصاً.

وبينت اللجنة أن 647 شخصاً لا يزالون يتلقون العلاج و8283 شخصاً تحت المراقبة الطبية إثر مخالطتهم لمرضى مصابين بالفيروس من بينهم 627 شخصاً خرجوا من المراقبة الطبية.

وأظهرت البيانات الكورية الجنوبية، أمس الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابة جديدة غير وافدة بفيروس كورونا في العاصمة سيؤول، وذلك لليوم التاسع على التوالي.

وبلغ إجمالي الإصابات في سيؤول 633 حتى أمس الأربعاء، فيما يتلقى 194 شخصاً العلاج حالياً وتم تسجيل 437 حالة شفاء بشكل تام.

وأوضحت البيانات أن الإصابات الوافدة إلى العاصمة بلغت 254، وهي تمثل 40.1% من إجمالي الإصابات، مشيرة إلى أن جميع الحالات الثماني التي تم تأكيدها في المدينة بعد 20 إبريل هي حالات وافدة.

من جانب آخر، شهدت جزيرة هوكايدو في شمالي اليابان، موجة ثانية من حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا؛ حيث يقول الخبراء إنه كان يمكن تجنبها لو لم يتم رفع حالة الطوارئ مبكراً جداً.

وبعد أن نجا سكان الجزيرة من العاصفة الأولى من كورونا، أعادوا تشغيل الاقتصاد المحلي مرة أخرى، ورفعت السلطات المحلية حالة الطوارئ في 19 مارس، وأعادت فتح المدارس والشركات.

لكن الخبراء اتفقوا على أن رفع حالة الطوارئ كان سابقاً لأوانه؛ حيث تم تسجيل 135 إصابة جديدة في غضون أسبوع، فأعادت السلطات فرض الحظر على سكان هوكايدو البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة بعد 26 يوماً من رفعه.

وقال يوكو تسوكاموتو، أستاذ مكافحة العدوى في جامعة العلوم الصحية في هوكايدو إنه «يمكن القول إن السلطات اتخذت القرار الصحيح في رفع حالة الطوارئ، لكنه تبين أن هذه كانت خطوة خاطئة الآن».

وأضاف: «يجب رفع حالات الإغلاق وحالات الطوارئ هذه في نهاية المطاف، لكن الدرس هو الانتظار لأطول فترة ممكنة، للحصول على بيانات دقيقة حول أعداد الإصابة والحذر الشديد للغاية عند تخفيف القواعد».

(وكالات)