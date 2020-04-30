شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة كل مكوناتها من الخشب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صمم شاب (17 عاما) سيارة بثلاث سرعات، تم صناعة كل مكوناتها من الخشب حتى المحرك وتروس الحركة.

ونشرت مجلة «ووندر فول إنجينيرنج» مقطع فيديو يرصد تفاصيل السيارة. ورغم المجهود الكبير الذي بذله في صناعة السيارة، إلا أن الهدف من تصميمها وتصنيعها لم يكن استخدامها عملياً، وإنما رغبة ذلك الشاب في ابتكار تصميم لسيارة من نوع خاص.

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