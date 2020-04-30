

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت الطبعة العربية من كتاب «الموتُ مجرّد حُلم» وعنوان فرعي «البحث عن العِبَر والأمل قبل الموت» وهو من تأليف كريستوفر كير وكارين ماردوروسيان وترجمة مصطفى ناصر ومراجعة وتحرير مركز التعريب والبرمجة.



«الموتُ مجرّد حُلم» هو أول كتاب يتناول أحلام ورؤى ما قبل الموت والتي تحقق الطمأنينة والسلام للمحتضرين مع اقتراب الموت. إذ يطرح مؤلفا الكتاب كريستوفر كير وكارين ماردوروسيان بشكل واضح طريقة بديلة واتجاهاً مختلفاً للتعامل مع المرضى في نهاية حياتهم، بحيث يكون للمريض النصيب الأوفر من التركيز، مع توفير سبل الاهتمام به نفسياً ووجدانياً وذلك عبر استكشاف الجوانب غير المادية للاحتضار، فالأحلام التي يراها المحتضر تساعده على إعادة التواصل مع من يحبهم وفقدهم ويرتاح إليهم، مثل أم حنون رحلت منذ زمن أو أب مكافح أو ولد عزيز ظل ينتحب عليه طويلاً. إنها قصص من واقع حياة هؤلاء الذين لا يزالون يصرون على لحظات الحب التي أحسوا بها، سوف تتعرفون إليهم في هذا الكتاب، حين يقتربون في الأحلام من أحبائهم الذين فقدوهم ويعودون لاحتضانهم.

إنه كتاب عن الحياة ومن أجل الحياة قبل أن يكون عن الاحتضار والموت. يسرد الكتاب قصص أولئك الأشخاص الاستثنائيين الذين كانوا على استعداد لمشاركة أحلامهم، وأفكارهم ومشاعرهم وهم يقتربون من انتقالهم الأخير.