ارتفاع كبير في حالات الشفاء بأنحاء العالم العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان، القاهرة، السودان، بيروت:”الخليج 365”

تستمر الدول العربية في تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا،بينما شهدت حصيلة الإصابات، أمس الأربعاء، ارتفاعاً قياسياً في الكويت وسلطنة عمان، في وقت ترتفع فيه يومياً حالات الشفاء عربياً،فيما أعلنت تونس حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً وذلك ابتداءً من اليوم الخميس، وأعلن المجلس الانتقالي في عدن اليمنية حظر التجول ‎الشامل بدءاً من منتصف ليل أمس، ولمدة ثلاثة أيام بعد ازدياد حالات الاصابة بكورونا.

وأعلنت السعودية،أمس، تسجيل 1325 إصابة جديدة بكورونا ،ليرتفع عدد الحالات إلى 20,077 حالة،فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 157 حالة، في حين تماثل 169 شخصاً للشفاء،ليصبح عدد المتعافين 2784 حالة.

ووصلت إلى مطاري الرياض وجدة، رحلتان تقلان سعوديين عائدين من العاصمة السويسرية جنيف، والعاصمة الهولندية أمستردام .

وأعلنت الكويت، أمس شفاء 213 حالة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 1389 حالة. وشهدت حصيلة الإصابات بكورونا في الكويت، أمس ارتفاعا قياسيا ب300 حالة جديدة، ما يمثل ارتفاعا بنحو 50% مقارنة مع إحصاءات يوم الثلاثاءالماضي«152 إصابة»، ليبلغ إجمالي الاصابات 3740.

وفي سلطنة عمان، بلغ عدد الإصابات 2274 بتسجيل 143 إصابة جديدة، فيما تماثلت 364 حالة للشفاء. وتعد حصيلة الأمس أكبر ارتفاع في الإصابات بكورونا في السلطنة ، وتمثل ارتفاعاً ملحوظا مقارنة مع أرقام يوم أمس الأول «أي 82 حالة جديدة»

وفي البحرين، أعلن عن تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا، وبذلك يبلغ إجمالي الحالات 1370 حالة،فيما تعافت 60 حالة.

وسجلت قطر تراجعاً لليوم الثاني على التوالي في معدل الإصابات بكورونا.

وأعلنت قطر، أمس، أن إجمالي الإصابات ارتفع ب643 حالة جديدة «بعد تسجيل 957 و677 إصابة جديدة الاثنين والثلاثاء الماضيين» وبلغ 11311.

وارتفع عدد المتعافين ب109 حالات شفاء جديدة ليبلغ 1243 شخصا.

وأعلن لبنان عن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 721 إصابة. وأعلنت وزارة الصحة المصرية،أمس تسجيل 21 وفاة و226 حالة إصابة جديدة بكورونا.

تطويق الوباء قبل نهاية رمضان

واستعادت العاصمة الأردنية عمّان ومحافظات مختلفة، أمس ، حركة السيارات الخاصة ومركبات الأجرة للمرة الأولى منذ نحو 50 يوماً وشهدت بعض الشوارع إزدحامات محدودة.

واعتبرت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة أن الفيروس في حالة «ضعيفة» داخل البلاد وأن منحنى الرصد يؤشر لإمكانية تطويقه قبل نهاية شهر رمضان.

وكان الأردن أعلن عن تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا لقادمين من الخارج ليرتفع العدد الكلي إلى 451 إصابة.

وأعلن المجلس الانتقالي في عدن حظر التجول ‎الشامل بدءا من أمس ولمدة ثلاثة أيام بسبب تزايد الإصابات بالفيروس.وكانت لجنة الطوارئ أعلنت تسجيل 5 إصابات في عدن.

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عودة تدريجية لقطاعات تونسية

وفي تونس، أعلن الرئيس قيس سعيّد حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً وذلك ابتداءً من اليوم الخميس .

كما ستبدأ تونس اعتباراً من الاثنين المقبل تخفيفاً تدريجياً للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي الفيروس ، وذلك بعدة قطاعات.

حزب البشير يطالب بالإفراج عن رموزه

وحمل «المؤتمر الوطني»المنحل في السودان السلطات مسؤولية سلامة رموزه الموقوفين في سجن «كوبر»،على خلفية تعرض رئيسه السابق أحمد هارون للإصابة بكورونا.