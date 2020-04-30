شكرا لقرائتكم خبر عن إشكاليّات بداية «النهاية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

عبد اللطيف الزبيدي

هل ستقول: ما هكذا يكون نقد المسلسلات؟ لا علاقة لهذا العمود بالنقد الفني المعهود، ولم يكترث القلم حتى لأهم «خبطة» ربما في الحلقات كلها، وقد اختار لها الكاتب والمخرج الحلقة الأولى، التي جعلت الخارجية «الإسرائيلية» تثور ثائرتها، وهي الحديث سنة 2120 عن تحرير القدس في لمح البصر، وزوال دولة الغاصبين.

كان ممكناً أن يتابع القلم المسلسل بلا عناء، لولا أن الحفر كثرت. كان على فريق الإنتاج، قبل تصور القصة وكتابة السيناريو، أن يجمعوا أكبر قدر ممكن من التصورات المستقبلية للزمن الذي ستجري فيه الأحداث.لا شك في أن العثرات الكبرى في المسلسل يمكن حصرها في هذا النطاق، لأنها تفسد المتعة من الأساس، إنها مثل العزف على آلة فيها وتر غير مدوزن. «بازت اللعبة».

مشهد الحديث عن تحرير القدس وزوال «إسرائيل» يدور في صف تدريسي. صورة رائعة لمأساة التربية والتعليم في العالم العربي. ههنا، في هذه الليلة المناهجية الظلماء يُفتقد بدر مئة خنساء. في القرن العشرين حدث تطور في المدارس العربية، فقد بنيت المدارس، وصار للتلاميذ والطلاب طاولات وكراسي وسبورات. في القرن الحادي والعشرين دخلت الحواسيب، نسبياً وبدرجات متفاوتة، صفوف الدراسة. التفاوت كبير مهول أحياناً بين البلدان العربية. لكن، في جل الحالات، نجد أن الوسائل والأدوات تغيرت، ولم تتغير المناهج لتكلس الأساليب التربوية، لتحجر العلوم التربوية في المضارب العربية. تخيل أنه في زمن المسلسل 2120، بعد قرن، يتكدس التلاميذ ليلقي عليهم المعلم ما جعبته. ما تغير حقاً، هو أنه صارت لهم سبورة رقمية. بعد مئة عام، يا عالم، يا هو، أيها الراقدون تحت مطمورات المناهج.

هل يدري المنتجون أنه بعد قرن، سيصبح الرقمي أطلالاً بالية ورسوماً دارسة بسقط اللوى بين الدخول فحومل، وبرقة ثهمد؟ يومئذ قد يذكر الناس حواسيب الكوانتوم كميراث ورثوه عن الآباء. سنة 2120 لا يزال أهل المسلسل يطرقون حلقة الباب. ولا تزال السيارات كما هي اليوم. صحيح أن في الجو طائرات تطير بين الجدران، لكن خيال المخرج أو مسؤول الأزياء لم يبتكر أيّ لمسة لما بعد قرن، لا نسائياً ولا رجالياً. المباني «على حطة إيدك» كأنها دار لقمان.

لزوم ما يلزم: النتيجة التشويشية: كيف يستطيع المشاهد المتابعة إلى نهاية «النهاية»، إذا كانت البداية هي نهاية المتعة؟

[email protected]