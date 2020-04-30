دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters صحيفة: أمريكا قد تعلن الأربعاء قرارا باستخدام دواء تجريبي لعلاج فيروس صحيفة: أمريكا قد تعلن الأربعاء قرارا باستخدام دواء تجريبي لعلاج فيروس كورونا واشنطن (رويترز) - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لم تسمه أن منظمي تصنيع وتداول الدواء في الولايات المتحدة ربما يعلنون قرارهم بشأن السماح بالاستخدام الطارئ للدواء التجريبي ريمديسيفير لشركة جيلياد ساينسيز لعلاج فيروس كورونا يوم الأربعاء. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء قال أنتوني فاوتشي أكبر خبير للأمراض المعدية في البلاد للصحفيين في البيت الأبيض إن البيانات الأولية بشأن العلاج المحتمل تبدو مبشرة لكن تحتاج إلى المزيد من المراجعة. وأضاف أنه ليس لديه جدول زمني لموافقة إدارة الغذاء والدواء. (إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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