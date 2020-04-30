شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية ترحب ببيان مجلس الأمن وتدعو إلى تعجيل تنفيذ اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الحكومة اليمنية، ببيان مجلس الأمن والذى أعرب عن القلق الشديد إزاء إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالى "الإدارة الذاتية للجنوب" وأكد التزام المجتمع الدولى القوى بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعا إلى تعجيل تنفيذ اتفاق الرياض.

كما رحبت وزارة الخارجية اليمنية فى بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بمواقف المملكة العربية السعودية وبكافة البيانات الصادرة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي أعربت بوضوح عن ضرورة عودة الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن إلى ما قبل الإعلان الأخير للمجلس الانتقالي وضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.

وشددت الوزارة اليمنية، على ضرورة انصياع المجلس الانتقالي والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ومقتضياته وفقا للمصفوفة المزمنة التابعة له والتوقف الفورى عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تعطيل وتقويض عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن لا سيما في ظل الوضع الصعب الذى تعيشه جراء الكوارث الطبيعية وانتشار جائحة فيروس كورونا بعد اكتشاف حالات جديدة في المحافظة.

وأكدت ضرورة تحكيم العقل في ظل الظرف الكارثى الذى ينتظر عدن في حال استمر المجلس الانتقالي فى سلوكياته الخارجة عن القانون.