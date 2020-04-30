شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات اليمنية تقرر إغلاق منافذ محافظة تعز بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر محافظ تعز نبيل شمسان، مساء الأربعاء، قرارا بإغلاق جميع المنافذ الرئيسية بالمحافظة اليمنية باستثناء دخول البضائع والمواد التموينية حتى تستكمل إجراءات وتدابير القطاع الصحي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء بعد إعلان اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، عن تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى العاصمة المؤقتة عدن.

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كما وجه المحافظ اليمنى، لجنة الطوارئ فى المحافظة، بسرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والاستعداد لأى طارئ محتمل.

وأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية في اليمن على تويتر، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في مدينة عدن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت وكالات الإغاثة الأممية بصنعاء، أنها تشعر بمخاوف بالغة من وجود فيروس كورونا وإمكانية الانتشار السريع له، فقد بقيت اليمن خلافًا لما يحدث ببقية بلدان منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بحالة واحدة مؤكدة مخبريًا للإصابة بكورونا، وهى المعلنة فى حضرموت في 10 من أبريل الجارى، وفق بيان صحفى.